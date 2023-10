Russia. “Morte agli ebrei”. Manifestazioni antisemite in corso nella Repubblica del Daghestan

AgenPress – Centinaia di manifestanti in Daghestan hanno fatto irruzione nell’aeroporto di Makhachkala, hanno bloccato la pista e hanno tentato di salire a bordo di un aereo in arrivo da Israele la sera del 29 ottobre, in seguito alla circolazione di voci secondo cui le autorità russe stavano progettando di reinsediare “rifugiati israeliani” in Daghestan e altrove in il Caucaso settentrionale. Centinaia di manifestanti si sono riuniti in un hotel a Khasavyurt, in Daghestan, la sera del 28 ottobre per cercare presunti “rifugiati israeliani” sulla base di voci simili. Secondo quanto riferito, ignoti hanno appiccato il fuoco a un centro culturale ebraico in costruzione a Nalchik, nella Repubblica Cabardino-Balcaria, nella notte tra il 28 e il 29 ottobre.

Le voci sembrano aver avuto origine da un canale Telegram locale del Daghestan, che affermava che i “rifugiati israeliani” alloggiavano nell’hotel a Khasavyurt, in Daghestan, il 28 ottobre e procedeva ad annunciare piani per manifestazioni che avrebbero avuto luogo diverse ore dopo nel centro di Makhachkala.

Il canale Telegram ha invitato i residenti di Makhachkala a manifestare all’aeroporto la notte tra il 28 e il 29 ottobre e ha pubblicato i dati di tracciamento del volo dell’aereo proveniente da Israele prima del suo arrivo nella notte del 29 ottobre.

Attualmente sono in corso manifestazioni all’aeroporto di Makhachkala, dove i manifestanti hanno temporaneamente impedito a tutte le persone presenti all’aeroporto di uscire. I manifestanti hanno anche controllato i documenti d’identità alla ricerca di cittadini israeliani, sebbene non ci siano notizie di manifestanti che abbiano trovato cittadini israeliani.

I manifestanti hanno gridato “morte agli ebrei” e occasionalmente hanno anche avuto scontri fisici con il personale di sicurezza all’aeroporto. Elementi della Guardia nazionale russa (Rosgvardia) hanno allontanato i manifestanti dai locali dell’aeroporto, ma la folla è ancora presente fuori dall’aeroporto.

Il canale Telegram che ha diffuso le voci è attualmente inattivo, il che potrebbe essere il primo indicatore del fatto che le autorità russe stanno attivamente cercando di reprimere la continuazione delle manifestazioni antisemite.