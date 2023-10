Marche. Bimbo di 2 anni cade dal balcone. E’ ricoverato in gravissime condizioni per trauma cranico

AgenPress – Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo di 2 annni si sarebbe improvvisamente arrampicato sulla ringhiera del balcone per poi cadere di sotto; genitori e le altre persone in casa si sarebbero accorte del fatto solo dopo aver sentito un tonfo all’esterno. La caduta potrebbe essere stata in qualche modo frenata dai fili dei panni stesi ai piani inferiori. Il piccolo era con la famiglia, di origine tunisina, a casa di parenti.

E’ accaduto al quarto piano di un palazzo in via Verga, quartiere San Marone a Civitanova Marche (Marche) nella tarda serata di sabato.

E’ ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Anestesia e Rianimazione Pediatrica dell’ospedale materno infantile Salesi, per un “grave trauma cranico” in “prognosi riservata”. Il quadro clinico del piccolo paziente, fa sapere l’azienda ospedaliero universitaria delle Marche è per ora “stazionario, non vi sono miglioramenti rispetto al precedente bollettino medico. La prognosi è riservata”.