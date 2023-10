La Casa Bianca convoca una riunione per affrontare il picco di antisemitismo nei campus universitari

AgenPress. L’amministrazione Biden convocherà un incontro con i leader ebrei su quello che definisce un aumento “allarmante” delle segnalazioni di antisemitismo nei campus universitari in seguito alla guerra tra Israele e Hamas.

Dal 7 ottobre, quando Hamas ha invaso Israele, uccidendo più di 1.400 persone, la maggior parte delle quali civili, gruppi filo-palestinesi in una serie di campus hanno celebrato o appoggiato l’attacco. In diversi campus, gli studenti ebrei sono stati barricati negli edifici nel mezzo delle proteste filo-palestinesi. Altri studenti ebrei sono stati aggrediti o coinvolti in violenti scontri con studenti filo-palestinesi.

La settimana scorsa, la Casa Bianca ha denunciato quello che ha definito un “modello estremamente inquietante di messaggi antisemiti trasmessi nei campus universitari”, aggiungendo: “Delegittimare lo Stato di Israele elogiando i terroristi assassini di Hamas che hanno bruciato vive persone innocenti, o prendendo di mira gli studenti ebrei” è inaccettabile.