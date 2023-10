Cina. Generale esercito, non avremo alcuna pietà con chi sosterrà l’indipendenza di Taiwan

AgenPress – Il generale cinese ha affermato che l’Esercito popolare di liberazione (PLA) “non mostrerà pietà” nei confronti di coloro che sostengono l’indipendenza di Taiwan.

“Non importa chi desideri separare Taiwan dalla Cina in qualsiasi modo, l’esercito cinese non sarà mai d’accordo”, ha detto lunedì Zhang Youxia, vicepresidente della Commissione militare centrale (CMC) al Forum Xiangshan di Pechino.

Ha sottolineato che la questione di Taiwan è della massima importanza per gli interessi fondamentali della Cina, poiché il principio della Cina unica è ampiamente riconosciuto dalla comunità internazionale.

Il generale Zhang ha sottolineato l’impegno della Cina a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale di tutte le nazioni, nonché i loro interessi fondamentali e le principali preoccupazioni. Ha inoltre sottolineato l’importanza di rispettare il percorso di sviluppo e il sistema sociale scelto da ciascun Paese. Nello spirito del rispetto reciproco, i paesi dovrebbero considerare e accogliere le legittime preoccupazioni di sicurezza degli altri, astenendosi dall’imporre la propria volontà o dal dare priorità ai propri interessi rispetto a quelli degli altri.

Inoltre, il generale Zhang ha affermato che i paesi non dovrebbero costruire la propria sicurezza a scapito dell’insicurezza altrui, né provocare intenzionalmente conflitti su questioni delicate e significative. Ha chiarito che l’Esercito popolare di liberazione (PLA) non mostrerà alcuna pietà contro qualsiasi mossa verso l’indipendenza di Taiwan, affermando fermamente che l’esercito cinese non avrebbe mai accettato alcun tentativo di separare Taiwan dalla Cina.

Sebbene la dichiarazione del generale Zhang su Taiwan sia stata meno aggressiva rispetto a un precedente discorso dell’ex ministro della Difesa, generale Li Shangfu, recentemente licenziato, ha comunque sottolineato l’importanza di Taiwan per gli interessi fondamentali della Cina. La questione di Taiwan rimane un fattore cruciale nelle relazioni della Cina con le capitali occidentali, poiché Pechino ha costantemente mantenuto la sua posizione sulla riunificazione con Taiwan, mentre la maggior parte dei paesi, compresi gli Stati Uniti, non riconoscono formalmente Taiwan come stato indipendente.

Gli Stati Uniti, tuttavia, sono obbligati per legge a fornire a Taiwan armi difensive, con l’obiettivo di scoraggiare qualsiasi potenziale conflitto attraverso lo Stretto. Ad agosto, gli Stati Uniti hanno venduto attrezzature a Taiwan attraverso un programma di vendite militari straniere, segnando la prima vendita di questo tipo utilizzando questo programma tipicamente riservato alle nazioni sovrane.

La Cina tiene il forum senza un capo della difesa in carica, dopo aver improvvisamente annunciato il licenziamento del ministro Li Shangfu la scorsa settimana senza spiegazioni.

Intervenendo alla cerimonia di apertura della conferenza, Zhang Youxia, uno dei più alti ufficiali militari cinesi, ha dipinto un quadro cupo della prospettiva internazionale, incolpando i paesi che non ha nominato per le turbolenze.

“Oggi, guardando il mondo, i problemi legati agli hotspot stanno emergendo uno dopo l’altro. Il dolore della guerra, del caos, dei disordini e della perdita di vite umane è costantemente presente”, ha detto Zhang.

“Alcuni paesi, per paura che il mondo possa stabilizzarsi, creano deliberatamente disordini, interferiscono nelle questioni regionali, interferiscono negli affari interni di altri paesi e istigano rivoluzioni colorate”.

“Dietro le quinte distribuiscono coltelli e non pensano a nulla nel provocare la gente in guerra, assicurandosi che siano loro a trarre vantaggio dal caos”.

Ma Zhang ha anche detto che la Cina sta cercando di migliorare i legami militari con gli Stati Uniti, con i quali le tensioni sono aumentate a causa del conteso Mar Cinese Meridionale e delle esercitazioni di Pechino attorno all’isola autogovernata di Taiwan.

“Siamo anche disposti a sviluppare le relazioni militari tra Cina e Stati Uniti in conformità con i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti”.