Ucraina. Isw, le truppe russe stanno usando una nuova versione del drone kamikaze Lancet

AgenPress – “I russi hanno iniziato a impiegare un nuovo drone kamikaze, Izdeliye-53, il 21 ottobre. Questo UAV ha un sistema di puntamento automatico in grado di identificare diversi tipi di bersagli e aumentare le possibilità di un attacco riuscito. L’Izdeliye-53 non è ancora ampiamente utilizzato, ma i russi stanno testando i droni per attacchi di massa sincronizzati.

Il carico utile dei droni Izdeliye-53 è compreso tra tre e cinque chilogrammi. Ciò non è sufficiente per danneggiare in modo significativo i principali obiettivi militari.

Lo riferisce nel suo report giornaliero il think thank statunitense ‘Institute for the study of war’ (Isw) citando fonti russe che riferiscono dell’utilizzo di quest’arma, chiamata ‘Izdeliye-53’, a partire dal 21 ottobre.

“Il drone Izdeliye-53 sarebbe dotato di un sistema di guida automatica in grado di distinguere i tipi di obiettivi e di aumentare le percentuali di successo degli attacchi” riporta l’Isw. Il think thank spiega che Mosca non sta ancora utilizzando il nuovo drone su larga scala, ma fonti russe “hanno affermato che l’esercito sta attualmente testando i droni per attacchi di massa a sciame sincronizzati”.

L’Isw ha anche valutato che, secondo i russi, un gran numero di droni d’attacco consentirà alle loro forze di sopraffare le difese aeree ucraine, “anche se il carico utile dei droni Izdeliye-53, che è riferito tra i tre e i cinque chilogrammi, potrebbe non essere sufficiente per danneggiare significativamente la maggior parte degli obiettivi militari critici”.