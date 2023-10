Pakistan. Senatore contro Israele, giustifica l’olocausto. Ora il mondo sa “perché Hitler uccise gli ebrei”

AgenPress – Il senatore pakistano Afnan Ullah Khan ha suscitato indignazione su X dopo aver pubblicato un’immagine di Adolf Hitler con la didascalia “Almeno ora il mondo sa perché lo ha fatto, cosa ha fatto #Gaza_Genicide”.

Nel mezzo della guerra in corso tra Israele e Hamas, l’eminente politico pakistano ha giustificato l’uccisione di 6 milioni di ebrei da parte del regime nazista in Germania.

Mentre lamentava il contrattacco di Israele contro i terroristi di Hamas, ha pubblicato una foto di Adolf Hitler e ha glorificato il leader nazista per aver ucciso gli ebrei. Nonostante la natura antisemita del suo tweet, X (ex Twitter) non ha sospeso l’account di Afnan Ullah Khan.

L’Olocausto, un evento terrificante durante la Seconda Guerra Mondiale, fu il genocidio sistematico perpetrato dal regime nazista di Adolf Hitler e dai suoi collaboratori contro la comunità ebraica. Tra il 1941 e il 1945 annientarono sistematicamente circa sei milioni di ebrei.

Il post è stato condannato da diversi utenti, tra cui alcuni che espongono una bandiera palestinese.

Un utente ha scritto: “Questo è brutto, molto brutto. Si prega di eliminare immediatamente. Il nazismo era altrettanto negativo del sionismo, entrambi devono essere condannati inequivocabilmente”.

Il post è solo uno dei tanti che hanno suscitato indignazione. In un altro, Khan ha scritto in risposta a un post del candidato presidenziale americano Vivek Ramaswamy: “Sei una misera scusa per un essere umano. Le tue radici ti rendono un adulatore esemplare, ma non importa, cosa fai e quanto duramente ti aduli, non diventerai il presidente degli Stati Uniti. Per gli israeliani, sei ancora un Goyim usa e getta #Gaza #Gaza_Genocide #Gazabombing”.

Chi è il senatore Afnan Ullah Khan?

Sul suo account LinkedIn, Khan scrive di essere stato eletto senatore più giovane in Pakistan l’11 marzo 2021 ed è attualmente membro delle commissioni permanenti del Senato IT e telecomunicazioni, Scienza e tecnologia, Aviazione, Alloggio e lavori e Petrolio. Dichiara inoltre di essere il presidente della Commissione Patrimonio e Cultura Nazionale del Senato.

Khan ha studiato nel Regno Unito, frequentando le università di Oxford, York e il centro di Londra.