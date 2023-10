Mosca. Aeroporto Daghestan, palestinesi bloccano aereo israeliano alla ricerca di ebrei. Israele, polizia intervenga

AgenPress – L‘agenzia aeronautica russa ha chiuso domenica il principale aeroporto del Daghestan, dirottando i voli, dopo che una folla ha preso d’assalto lo stesso in seguito alla notizia che era in arrivo un aereo da Israele.

“In seguito all’ingresso di sconosciuti nella zona di traffico dell’aeroporto di Makhachkala, è stato deciso di chiudere temporaneamente l’aeroporto ai voli in arrivo e in partenza”, ha detto Rossavitsia, aggiungendo che le forze di sicurezza sono arrivate lì.

La folla è stata ripresa da alcuni video dove si vedono persone correre nel terminal sventolando bandiere palestinesi, secondo quanto riferito alla ricerca di passeggeri ebrei, ha interrotto le operazioni mentre un volo proveniente da Tel Aviv si preparava ad atterrare. L’incidente, che ha visto anche la presenza di manifestanti filo-palestinesi, ha portato a una situazione di stallo tesa, con le forze di sicurezza russe che si affrettavano a ristabilire l’ordine.

Quanto è avvenuto invia un agghiacciante promemoria delle instabili correnti sotterranee socio-politiche che occasionalmente emergono in modi inaspettati. Quando si è diffusa la notizia di un aereo in arrivo da Tel Aviv, una folla è entrata nell’aeroporto con l’obiettivo di identificare i passeggeri ebrei. Con la presenza sul posto anche di manifestanti filo-palestinesi, la situazione si è rapidamente aggravata, costringendo le autorità a dirottare i voli in arrivo e in partenza fino a nuovo ordine.

Forze speciali sono intervenute all’aeroporto per fermare la folla che nel frattempo aveva circondato l’aereo e sono intervenuti anche due ministri della repubblica, Enrik Muslimov e Kamil Saidov, per cercare di calmare gli animi. Il personale dell’aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan, ha suggerito alla folla di scegliere tre persone dotate di telecamera per entrare nell’aereo e dimostrare che non c’erano ebrei nella cabina del velivolo.

È probabile che questo incidente abbia ripercussioni diplomatiche. In un contesto correlato, il Ministero degli Esteri israeliano ha convocato l’ambasciatore russo per esprimere preoccupazione per la recente visita di funzionari di Hamas a Mosca. Israele vede questo come un tacito sostegno al terrorismo contro i suoi cittadini. Il momento della visita, che coincide con le proteste all’aeroporto del Daghestan, aggiunge ulteriore complessità alla situazione.

“Israele si aspetta che le autorità di polizia russa proteggano la sicurezza di tutti i cittadini israeliani ed ebrei ovunque essi si trovino e agiscano in maniera risoluta contro i manifestanti e contro la selvaggia istigazione diretta contro gli ebrei e gli israeliani”, ha detto il ministero degli Esteri israeliano. “L’Ambasciatore israeliano in Russia Alex Ben Zvi – ha aggiunto il ministero- sta lavorando con le autorità in Russia per assicurare la sicurezza degli israeliani e degli ebrei in quel posto”.