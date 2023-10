AgenPress – Il contributo che lo Stato riconoscerà nel 2024 alla Rai a fronte della riduzione del canone verrà erogato in tre rate, di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno”.

E’ quanto emerge dalle ultime stesure della manovra. Nell’articolo 8 relativo alla riduzione del canone rai, che per il 2024 passa da 90 a 70 euro, si dispone anche un contributo alla società per l’ammodernamento e lo sviluppo infrastrutturale pari a 430 milioni di euro per l’anno 2024: