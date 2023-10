Malta. Il Canada propone una coalizione di Stati per facilitare il ritorno dei bambini ucraini deportati in Russia

AgenPress – In una riunione dei consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera a Malta, i funzionari canadesi hanno proposto di creare una coalizione di paesi che faciliterebbe il ritorno dei bambini ucraini deportati.

Lo riferisce l’ ufficio del presidente Zelensky. “Durante il terzo incontro dei consiglieri per la sicurezza nazionale e la politica estera che ha avuto luogo a Malta, è stata avanzata la proposta di creare una coalizione internazionale di paesi volta a facilitare il ritorno dei bambini ucraini che sono stati deportati o sfollati con la forza dalla Russia dal paese temporaneamente territori occupati dell’Ucraina. Questa iniziativa è stata espressa dalla delegazione canadese durante l’incontro a Malta e ha ricevuto il sostegno di molti paesi partecipanti”, si legge nel rapporto.

L’iniziativa sarà la continuazione del piano Bring Kids Back UA avviato dal presidente Volodymyr Zelenskyj. La proposta di una coalizione internazionale fa parte del piano per attuare la formula di pace ucraina, affrontando in particolare il ritorno dei bambini deportati, il rilascio di ostaggi civili e prigionieri di guerra, preparato e presentato a Malta da un gruppo di lavoro internazionale che comprendeva rappresentanti di quasi 30 paesi e organizzazioni internazionali.

L’ufficio di Zelensky ha sottolineato che il rapimento di bambini ucraini per la loro ulteriore russificazione fa parte della deliberata politica genocida della Russia. Inoltre, ci sono migliaia di militari ucraini attualmente tenuti prigionieri in Russia che hanno bisogno di assistenza. La Russia non ha concesso l’accesso alle organizzazioni internazionali come l’ONU e il CICR per monitorare le loro condizioni.