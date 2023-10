AgenPress – Secondo l’ultimo aggiornamento del Ministero della Difesa britannico, il governo russo sta continuando gli sforzi per censurare l’informazione dicendo alle università di non discutere i problemi all’interno del paese.

Secondo quanto riferito, il Ministero dell’Istruzione russo ha detto alle università di non discutere apertamente “tendenze politiche, economiche e sociali negative” in Russia nel corso delle loro attività accademiche.

L’intelligence britannica ritiene che questo sia un tentativo di reprimere le critiche all’invasione dell’Ucraina in vista della prevista candidatura per la rielezione del presidente in carica Vladimir Putin nel marzo 2024.

L’aggiornamento dell’intelligence afferma che ciò probabilmente continuerà a trasformare la sfera politica russa in una sorta di camera di risonanza ancora più utile al Cremlino.

Esperti militari ucraini e stranieri hanno dichiarato che gli interessi politici sono la forza trainante dietro le decisioni militari in Ucraina, molto più che solide considerazioni strategiche.