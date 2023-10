Tampon Tax: Gribaudo (PD): “Dopo cancellazione di opzione donna un altro attacco di Meloni alle donne e alle famiglie”

AgenPress. “In questi giorni Meloni sta dimostrando come non basti essere donna per fare politiche a favore delle donne. L’anno scorso ha cancellato opzione donna, reintroducendola quest’anno fortemente ridimensionata, e adesso alza nuovamente al 10% l’iva sugli assorbenti e addirittura al 22% quella sui pannolini e seggiolini auto”.

Così la vicepresidente del Partito Democratico Chiara Gribaudo, intervenuta alla maratona online sulla tampon tax organizzata da ‘Tocca a noi’: “Aspettiamo i dati a cui la premier ha fatto riferimento in Aula per giustificare gli aumenti. Meloni, la prima presidente del consiglio donna della storia della Repubblica, ha abbandonato le donne: sul piano delle politiche per la sanità, per il lavoro e l’economia il Governo si sta dimostrando incapace e cinico”, conclude Gribaudo.