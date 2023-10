Netanyahu: non accusateci di crimini di guerra, è una ipocrisia. Combatteremo in superfice e sottoterra

AgenPress – Benjamin Netanyahu afferma che l’operazione di terra in corso a Gaza è la seconda fase della guerra con Hamas, con “obiettivi molto chiari”.

Netanyahu afferma che ulteriori forze di terra israeliane sono entrate in quella che ha definito “quella roccaforte del male”, riferendosi a Gaza, per “smantellare” Hamas e riportare a casa gli ostaggi.

Netanyahu afferma che i soldati e i comandanti israeliani “sono ora nella Striscia di Gaza, sono schierati ovunque”.

Stamattina il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato Israele di crimini di guerra.

Il primo ministro israeliano non lo nomina ma dice: “Non accusateci di crimini di guerra. Se pensate di poter accusare i nostri soldati di crimini di guerra è ipocrisia. Siamo l’esercito più morale del mondo”.

Dice che l’IDF sta prendendo precauzioni per proteggere i civili e accusa Hamas di commettere crimini contro l’umanità “usando la sua gente come scudi umani”.

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, afferma che più di 7.600 persone sono state uccise a Gaza da quando Israele ha iniziato a bombardare il territorio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato venerdì che il 40% dei morti erano bambini.

Hamas ha ucciso più di 1.400 persone in Israele negli attacchi del 7 ottobre. La maggior parte di loro erano civili, compresi donne e bambini.

Netanyahu conclude facendo riferimento al sostegno che dice di aver ricevuto dagli alleati dell’Occidente e del mondo arabo. “Questa sarà una guerra lunga e difficile. Vinceremo. Prevarremo”. Descrive la guerra, che segue gli attacchi di Hamas del 7 ottobre, come la “seconda guerra d’indipendenza” di Israele.”Combatteremo e non ci arrenderemo. Non ci ritireremo. In superficie e sottoterra”.