AgenPress – Il capo del Ministero degli Affari Esteri russo, Sergej Lavrov, si è distinto con una dichiarazione: Zelensky è un “mostro” che cominciamo a temere.

Lavrov ha detto che l’Occidente ha reso Zelensky un “mostro” e ha spiegato perché dovrebbe essere “spaventoso”.

Anche adesso, l’Occidente comincia ad avere un po’ paura di che tipo di “mostro” ha sollevato. Dato che Zelensky e i suoi scagnozzi non obbediscono più molto e avanzano sempre più pretese all’Occidente: non ci sono abbastanza soldi, non ci sono abbastanza armi, cosa ne pensi. Questo è già di per sé motivo di irritazione”, ha detto il capo del Ministero degli Affari Esteri della Federazione Russa.

In precedenza Lavrov, aveva ammesso che ora l’esercito russo è impegnato a prevenire la sconfitta sul campo di battaglia in Ucraina, sebbene tutti gli ucraini abbiano sentito le promettenti dichiarazioni delle forze armate russe sulla “cattura di Kiev in tre giorni”, che risuonavano nei primi giorni dell’invasione su vasta scala.