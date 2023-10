Israele respinge la richiesta Onu di cessate il fuoco. Cohen, vogliamo eliminare Hamas come il mondo ha eliminato nazisti ed Isis

AgenPress – Israele respinge la richiesta di cessate il fuoco a Gaza approvata venerdì dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite , e il ministro degli Esteri del Paese l’ha definita “spregevole” in un post sui social media.

“Respingiamo apertamente lo spregevole appello dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite per un cessate il fuoco”, ha scritto il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen su X, la piattaforma precedentemente nota come Twitter. “Israele intende eliminare Hamas proprio come il mondo ha affrontato i nazisti e l’Isis”.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha votato venerdì per approvare una risoluzione che chiede la cessazione immediata delle ostilità nella guerra tra Israele e Hamas. Un totale di 120 paesi hanno votato a favore della risoluzione, mentre 14 paesi, tra cui Stati Uniti e Israele, hanno votato contro. Altri 45 paesi si sono astenuti dal voto.

In un discorso seguito all’approvazione della risoluzione, l’ambasciatore israeliano presso l’ONU Gilad Erdan ha affermato: “Oggi è un giorno che passerà all’infamia. Siamo tutti testimoni del fatto che le Nazioni Unite non detengono più nemmeno un briciolo di legittimità o rilevanza”.

“La maggioranza della comunità internazionale ha dimostrato di preferire sostenere la difesa dei terroristi nazisti piuttosto che sostenere lo stato rispettoso della legge di Israele nella difesa dei suoi civili”.