Israele. Famiglie ostaggi chiedono a Netanyahu di scambiare i prigionieri di Hamas con i loro familiari

AgenPress – Israele dovrebbe prendere in considerazione il rilascio di tutti i prigionieri di Hamas in cambio della liberazione da parte di Hamas di tutti gli israeliani rapiti che tiene a Gaza. Lo hanno detto i rappresentanti dei rapiti sabato sera in una manifestazione a Tel Aviv dopo un incontro con il primo ministro Benjamin Netanyahu.

“Tutti noi qui abbiamo visto i carri armati entrare a Gaza e siamo molto preoccupati”, ha detto Merav Leshem Gonen, che ha letto una dichiarazione delle famiglie dopo l’incontro.

“Siamo usciti da un incontro di due ore con il primo ministro ; è stato molto doloroso e i rappresentanti delle famiglie hanno detto cose molto chiare con una richiesta inequivocabile che le attività operative [dell’IDF] pesino sul destino dei rapiti; la responsabilità di questo è del governo di Israele”, ha detto Leshem Gonen, la cui figlia Rumi è stata rapita dal festival musicale il 7 ottobre.

“Chiediamo che non venga intrapresa alcuna mossa che metta in pericolo il destino del nostro familiare e che ogni azione tenga conto del suo benessere”.

“Abbiamo chiarito che, per quanto riguarda le famiglie, si dovrebbe prendere in considerazione un accordo per il ritorno immediato dei nostri familiari nel quadro di tutti per tutti e avrà un ampio sostegno nazionale”, ha detto tra gli applausi e i canti di ” portateli a casa adesso.”