Hamas, detenuti palestinesi in cambio di ostaggi israeliani. Netanyahu incontro le famiglie: faremo tutto il possibile

AgenPress – Hamas chiede il rilascio dei detenuti palestinesi in cambio del rilascio degli ostaggi israeliani. “ll prezzo da pagare per il gran numero di ostaggi nemici nelle nostre mani è svuotare le carceri di tutti i detenuti palestinesi”, ha detto il portavoce di Hamas, Abu Obeida, su Telegram.

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha assicurato alle famiglie degli ostaggi, nell’incontro di oggi, che “continuerà a fare ogni possibile tentativo per riportarli a casa”. “Questo sforzo per riportarli a casa non solo continua, ma cresce di giorno in giorno”, ha detto, citato dai media, aggiungendo che sarà tentata “ogni opzione possibile per riportarli a casa. Questo è parte integrale degli obiettivi dell’operazione, non è retorica”.

“La chiave è il livello di pressione” su Hamas: “maggiore è la pressione, maggiori sono le possibilità” di riavere gli ostaggi.

Le famiglie dopo l’incontro con Neanyahu hanno detto di aver “chiarito con il premier che è necessario un accordo ‘tutti in cambio di tutti’ “, tutti i detenuti palestinesi in cambio di tutti gli ostaggi.

“Devono riportarli a casa con qualsiasi tipo di negoziato, non importa cosa gli danno in cambio”, ha aggiunto uno dei portavoce, riferendo che Netanyahu “ha ascoltato e ha detto che farà tutto il possibile per questo”.