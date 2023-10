Gaza. Musk garantirà Starlink internet alle ong. Israele contraria, Hamas “lo utilizzerà per attività terroristiche”

Israele ha promesso di contrastare la promessa di Elon Musk . Il ministro delle Comunicazioni Shlomo Karhi ha dichiarato su X , precedentemente noto come Twitter, che Hamas “lo utilizzerà per attività terroristiche”.

“Forse Musk sarebbe disposto a condizionarlo con il rilascio dei nostri bambini, figli, figlie, anziani rapiti. Tutti loro! Per allora, il mio ufficio taglierà ogni legame con Starlink”, ha pubblicato Karhi.

Musk ha fatto l’annuncio su X , di cui è proprietario, dopo che la rappresentante democratica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha affermato che “tagliare tutte le comunicazioni a una popolazione di 2,2 milioni di persone è inaccettabile”.

“Starlink supporterà la connettività alle organizzazioni umanitarie riconosciute a livello internazionale a Gaza”, ha detto Musk in un post in risposta a Ocasio-Cortez.

In un altro post in risposta a un altro account X, Musk ha detto: “Nessun terminale da Gaza ha tentato di comunicare con la nostra costellazione”.

Le comunicazioni nella Striscia di Gaza sono state interrotte mentre Israele intensifica i suoi attacchi aerei e terrestri sulla regione. I gruppi umanitari affermano di non essere stati in grado di comunicare con le squadre presenti nella zona.

In precedenza, l’Organizzazione Mondiale della Sanità aveva dichiarato di non essere “in contatto” con il suo personale a Gaza e il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi aveva scritto sabato al personale affermando che l’organizzazione era “profondamente preoccupata” per loro in mezzo alla situazione blackout.