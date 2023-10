La Russia sta accumulando missili. Ha la capacità di produrne un numero notevole ogni mese

AgenPress – L’ultima volta che la Russia ha utilizzato i missili X-101 /555 sul territorio dell’Ucraina è stata la notte del 21 settembre. La continua mancanza di lanci della nomenclatura principale degli attacchi non fa altro che convincere che il loro processo di accumulazione viene portato avanti in modo approfondito. Lo ha detto l’osservatore militare e politico Oleksandr Kovalenko. “Ovviamente, la Federazione Russa non è a corto di missili”.

“Nella notte del 21 settembre, la Russia ha utilizzato 43 missili Kh-101/555 sul territorio dell’Ucraina, di cui 36 sono stati abbattuti. Da quel giorno, missili di questo tipo non sono più stati utilizzati sul territorio dell’Ucraina. , ciò non significa che siano esauriti, perché ciò che viene prodotto non può esaurirsi.”

Allo stesso tempo, Kovalenko ha descritto in dettaglio quanti missili la Russia può produrre al mese:

(la produzione di questi missili è instabile e dipende in modo critico dalla fornitura di componenti stranieri, ma in media possono produrre 3-4 missili pienamente operativi a settimana); X-47M2 “Dagger” (l’arma è ancora più critica in termini di numero di componenti estranei; il “Dagger” X-47M2 comprende più di 300 microcircuiti, microchip e altri prodotti di produzione straniera; la loro produzione è in media 2- 3 missili pronti al combattimento al mese).

Presumibilmente la Russia sta accumulando missili da crociera per ripetere il terrore energetico durante la stagione del riscaldamento, ha affermato Nataliya Humenyuk, capo del Centro stampa di coordinamento congiunto delle forze di difesa dell’Ucraina meridionale.

“Possono usare i missili Kh-101, Kh-555, Kh-55 per attacchi missilistici di massa già durante la stagione calda”.