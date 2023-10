Gaza. Medici costretti ad operare i malati senza la giusta dose di farmaci anestetici. La guerra ha delle regole, non puoi bombardare i civili

AgenPress – Gli operatori umanitari negli ospedali di Gaza non possono usare morfina o antidolorifici per curare i civili, poiché l’assedio israeliano sull’enclave prosciuga le forniture mediche essenziali in mezzo ai bombardamenti persistenti.

“Ciò che è estremamente importante sono i kit traumatologici e i kit chirurgici”, ha affermato Leo Cans, capo missione di Medici Senza Frontiere a Gerusalemme.

I medici “hanno eseguito operazioni chirurgiche senza la giusta dose di farmaci anestetici”.

“In termini di gestione del dolore, ciò non sta accadendo. Attualmente abbiamo persone operate senza morfina. È appena successo a due bambini. Abbiamo molti bambini che purtroppo sono tra i feriti, e stavo discutendo con uno dei nostri chirurghi, che ieri ha ricevuto un bambino di 10 anni, ustionato sul 60% della superficie corporea, e non ha avuto gli antidolorifici. Non esiste alcuna giustificazione per impedire a questi medicinali essenziali di raggiungere la popolazione”.

Gli operatori sanitari hanno anche notato l’impatto che la carenza di carburante ha sul funzionamento degli ospedali e sulle forniture idriche.

“Il carburante è essenziale per gli impianti idrici per desalinizzare l’acqua. Se non hai carburante, non hai acqua di qualità”, ha detto, aggiungendo che molti abitanti di Gaza ora bevono acqua non trattata, provocando epidemie di diarrea. Basta con i bombardamenti indiscriminati. Anche la guerra ha delle regole e non puoi bombardare i civili. Abbiamo troppi bambini, troppe donne che arrivano in ospedale. Non è accettabile”.