Nir Barkat: l’Iran vuole colpire Israele su tutti fronti. Se Hezbollah attaccheranno li cancelleremo dalla faccia della Terra

AgenPress – “Siamo in una battaglia per le nostre vite. Una battaglia per la nostra casa, non è un’esagerazione, questa è la guerra. Si tratta di fare o morire: devono morire. E ora ci troviamo in una doppia battaglia: una battaglia è una battaglia per mantenere l’azione qui e, dall’altra parte, per vincere là, una vittoria assoluta che cancellerà Hamas”.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha messo in guardia Hezbollah dall’apertura di un secondo fronte di guerra contro Israele o dal rischio di provocare una massiccia ritorsione che porterebbe “una devastazione inimmaginabile sul Libano”.

“Non posso dirvi ora se Hezbollah deciderà di entrare a pieno titolo in guerra. Se Hezbollah decidesse di entrare in guerra […] Commetterebbero l’errore più grande della loro vita. E li colpiremo con una forza inimmaginabile. Significherebbe devastazione per loro e per lo Stato del Libano”.

Gli israeliani che vivono vicino al confine settentrionale del paese con il Libano sono stati evacuati dalle loro case mentre le Forze di Difesa Israeliane (IDF) continuano ad avere un intenso fuoco transfrontaliero con il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran.

L’avvertimento di Netanyahu arriva poche ore dopo che l’Iran ha lanciato un agghiacciante avvertimento agli Stati Uniti affermando che la guerra di Israele con Hamas potrebbe “andare fuori controllo” se non cessano “immediatamente” gli attacchi su Gaza.

Nel frattempo il governo israeliano ha avvertito che prenderà di mira Teheran se Hezbollah dovesse intensificare il conflitto.

“Avverto gli Stati Uniti e il loro rappresentante (Israele) che se non fermano immediatamente il crimine contro l’umanità e il genocidio a Gaza, tutto è possibile in qualsiasi momento e la regione andrà fuori controllo”, ha detto oggi il ministro degli Esteri iraniano.

Hossein Amirabdollahian ha aggiunto: “Ciò a cui assistiamo oggi a Gaza è una guerra per procura intrapresa dal falso regime israeliano, in rappresentanza degli Stati Uniti, contro la nazione oppressa della Palestina e contro i civili”.

“Il piano dell’Iran è di attaccare Israele su tutti fronti. Se realizziamo che vogliono attaccare Israele, non solo su tutti i nostri fronti, noi attaccheremo la testa del serpente, l’Iran”, ha detto il ministro dell’economia di Israele Nir Barkat in una intervista al quotidiano inglese ‘Daily Mail’. Barkat – che si riferiva agli Hezbollah libanesi, alleati di Teheran – ha anche minacciato che se questi apriranno un fonte al nord, Israele “li cancellerà dalla faccia della terra”.

“Il Libano e Hezbollah pagheranno un prezzo pesante, simile a quello che pagherà Hamas. Ma questo non basta… Il messaggio molto chiaro è che perseguiremo anche i capi dell’Iran. Quando lo faremo? Quando decideremo”.

Gli avvertimenti arrivano dopo le continue minacce di Teheran secondo cui se Israele non cessa il suo attacco aereo su Gaza in seguito alla dichiarazione di guerra di Hamas del 7 ottobre, attiverà i suoi altri delegati, da Hezbollah in Libano agli Houthi in Yemen. Una potenziale operazione di terra israeliana aumenta ulteriormente la tensione.

Hezbollah è diventato sempre più attivo sul confine settentrionale di Israele da quando è scoppiata la guerra in seguito al lancio di razzi di Hamas e all’infiltrazione di migliaia di suoi terroristi via aria, terra e mare, massacrando centinaia di civili nel giorno più mortale per gli ebrei dai tempi dell’Olocausto. Le sue truppe sono state sorprese mentre si infiltravano nel confine settentrionale e inviavano UAV e missili anticarro.

L’Istituto israeliano di studi sulla sicurezza nazionale stima che le truppe di Hezbollah siano comprese tra 50.000 e 100.000. È il rappresentante più potente dell’Iran in Medio Oriente.