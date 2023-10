Vertice USA-UE. La Russia deve cessare la sua aggressione e risarcire i danni causati all’Ucraina

AgenPress – La Russia deve cessare la sua aggressione e deve farsi carico delle conseguenze legali di tutti i suoi atti illeciti a livello internazionale, compreso il risarcimento per i danni causati all’Ucraina.

La relativa dichiarazione congiunta è stata pubblicata sul sito web del Consiglio europeo, dopo il vertice USA-UE a Washington.

“La Russia deve cessare la sua aggressione e deve farsi carico delle conseguenze legali di tutti i suoi atti illeciti a livello internazionale, compreso il risarcimento per i danni causati all’Ucraina. Siamo uniti nella nostra determinazione a garantire la piena responsabilità”, si legge nel documento.

Alla luce dell’urgenza di ostacolare i tentativi della Russia di distruggere l’economia ucraina e del continuo fallimento della Russia nel rispettare i suoi obblighi di diritto internazionale, gli Stati Uniti e l’Unione Europea, insieme ai loro alleati, stanno convocando i loro esperti per esplorare le opzioni per risarcire l’Ucraina in in modo tempestivo per le perdite, le lesioni e i danni derivanti dall’aggressione della Russia.

“Stiamo esplorando tutte le strade possibili per aiutare l’Ucraina, in linea con i nostri rispettivi sistemi giuridici e il diritto internazionale”, hanno osservato i leader degli Stati Uniti e dell’UE.

Inoltre, gli Stati Uniti e l’Unione Europea collaborano con la comunità globale per affrontare le sfide energetiche, economiche e di sicurezza alimentare causate dalla guerra scelta dalla Russia, che sono particolarmente acute nei paesi in via di sviluppo più vulnerabili.

“Condanniamo i tentativi della Russia di bloccare le esportazioni alimentari e i suoi attacchi alle strutture di stoccaggio e spedizione del grano dell’Ucraina dopo il suo ritiro dall’Iniziativa sui cereali del Mar Nero. Le corsie di solidarietà dell’UE restano determinanti nel rafforzare la sicurezza alimentare globale”, hanno sottolineato i leader degli Stati Uniti e dell’UE.

I partecipanti al vertice hanno affermato che, nell’ambito dei loro sforzi per aiutare l’Ucraina, a breve termine, esploreranno come eventuali entrate straordinarie detenute da soggetti privati ​​derivanti direttamente da beni sovrani russi immobilizzati, laddove tali entrate straordinarie non sono necessarie per far fronte agli obblighi verso La Russia, in base alle leggi applicabili, potrebbe essere indirizzata a sostenere l’Ucraina e il suo recupero e ricostruzione in conformità con le leggi applicabili.