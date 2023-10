Ucraina. Riportati a casa tre bambini che erano stati deportati con la forza in Russia

AgenPress – Tre bambini sono stati salvati dalla prigionia russa nell’ambito del piano d’azione Bring Kids Back UA avviato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha riferito su Telegram Dmytro Lubinets, Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino.

“Lo abbiamo fatto come parte dell’attuazione del piano d’azione Bring Kids Back UA, avviato dal presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Coinvolgiamo anche organizzazioni pubbliche e partner internazionali in questo processo”, ha affermato il difensore civico.

Questo ritorno è stato reso possibile grazie alla collaborazione con la Orphans Feeding Foundation , in particolare con la cofondatrice dell’organizzazione, Mariam Lambert .

Ha anche ringraziato la ONG Heroiam Slava (Jaanika Merilo) e il Fondo di beneficenza Posmishka UA per il loro coinvolgimento.

“Il lavoro per il ritorno dei bambini nella Patria continuerà, quindi ancora una volta ringrazio sinceramente tutti coloro che aiutano a farlo. È necessario per lo Stato, è necessario per il nostro futuro”, ha sottolineato Lubinets.

Come riportato da Ukrinform, la Commissione internazionale indipendente d’inchiesta sull’Ucraina delle Nazioni Unite ha documentato il trasferimento di 31 bambini dall’Ucraina alla Russia nel maggio 2022 e ha concluso che si trattava di una deportazione illegale, che costituisce un crimine di guerra.