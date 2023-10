Ucraina. Onu, ulteriori prove di crimini di guerra commessi dalle truppe russe, come lo stupro e deportazione bambini

AgenPress – Un’indagine delle Nazioni Unite ha trovato ulteriori prove che le forze russe hanno commesso “attacchi indiscriminati” e crimini di guerra in Ucraina, tra cui lo stupro e la deportazione di bambini in Russia.

“Le prove raccolte mostrano inoltre che le autorità russe hanno commesso crimini di guerra di omicidio volontario, tortura, stupro e altre violenze sessuali e deportazione di bambini nella Federazione Russa”, ha affermato una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite sull’Ucraina in un rapporto presentato all’assemblea generale dell’ONU.

“La commissione ha recentemente documentato attacchi che hanno colpito beni civili, come edifici residenziali, una stazione ferroviaria, negozi e un magazzino per uso civile, provocando numerose vittime”.

La Russia ha ripetutamente negato di aver preso di mira i civili e ha affermato che le accuse ucraine di crimini di guerra sono inventate.

La commissione ha affermato di aver concentrato le sue recenti indagini sulle province di Kherson e Zaporizhzhia e di aver trovato “prove che le autorità russe hanno commesso stupri e violenze sessuali in un distretto della provincia di Kherson”.

La commissione ha indagato su ulteriori rapporti riguardanti trasferimenti di minori non accompagnati da parte delle autorità russe nella Federazione Russa o nelle aree da loro occupate in Ucraina . Ha documentato in particolare il trasferimento di 31 bambini dall’Ucraina alla Federazione Russa nel maggio 2022 e ha concluso che si trattava di una deportazione illegale e di un crimine di guerra.