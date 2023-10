Ucraina. Ad ottobre stanziati oltre 5,6 mld di UAH per i pagamenti agli sfollati interni

AgenPress – Nel mese di ottobre sono stati stanziati più di 5,6 miliardi di UAH per i pagamenti agli sfollati interni.

Lo ha riferito su Telegram il Ministero per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati.

Si tratta di un’indennità mensile statale per le spese di soggiorno, che ammonta a 3.000 UAH per le persone con disabilità e i bambini e a 2.000 UAH per tutti gli altri sfollati interni.

“Più di 5,64 miliardi di UAH sono stati stanziati per pagare gli sfollati interni nel primo periodo di ottobre. Pertanto, quasi 2,5 milioni di sfollati interni hanno ricevuto sostegno finanziario dallo Stato”, ha osservato il Ministero.

In totale, dall’inizio dell’anno, i pagamenti agli sfollati interni sono stati finanziati per un importo di 61,3 miliardi di UAH.

il vice primo ministro e ministro per la reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, ha affermato che l’importo dei finanziamenti per i pagamenti agli sfollati interni nel 2024 rimarrà al livello dell’anno in corso.