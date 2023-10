Summit pace. Bilaterale Meloni con Al Sisi e Mahmud Abbas che dice: “soluzione a 2 Stati per la pace””

AgenPress – A margine dei lavori, il Presidente Meloni ha avuto incontri bilaterali con il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas, e con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi.

Con Al Sisi “il colloquio si è incentrato sul grave conflitto in corso in Medio Oriente e sulla necessità di sostenere un’urgente e coordinata azione diplomatica volta a contenere la sua ulteriore espansione. In questo senso, il Presidente Meloni ha sottolineato l’importanza del Vertice organizzato dal Cairo e il confronto tra tutti gli Stati partecipanti. L’incontro è stata anche un’occasione per approfondire le urgenti necessità umanitarie a Gaza.

Italia ed Egitto continueranno a lavorare nelle prossime settimane in uno spirito di rafforzata collaborazione”.

Nel corso del colloquio con il Presidente Mahmud Abbas “è stato confermato il sostegno dell’Italia alla legittima Autorità rappresentativa del popolo palestinese, il quale certamente non si identifica con Hamas. Ribadito inoltre il sostegno alla prospettiva dei due Stati”.

Abu Mazen ha sottolineato “che la pace e la sicurezza si ottengono attraverso l’attuazione della soluzione dei due Stati basata su risoluzioni di legittimità internazionale, che comprende l’intero territorio dello Stato di Palestina in Cisgiordania, comprese Gerusalemme Est e la Striscia di Gaza, e il riconoscimento dello Stato di Palestina”.

Abu Mazen ha sottolineato “il rifiuto categorico dello Stato di Palestina allo sfollamento dei palestinesi dalla Striscia di Gaza, dalla Cisgiordania o da Gerusalemme” e ha ringraziato Meloni “per il continuo sostegno dell’Italia alla soluzione politica basata sulla soluzione dei due Stati” e “per gli aiuti allo sviluppo e al rafforzamento delle istituzioni”. Nell’incontro si è anche discusso “dell’importanza di introdurre materiali di soccorso medico e alimentare e di fornire acqua e elettricità” ai palestinesi.