Israele. Halevi: entreremo a Gaza per eliminare Hamas, che replica: ostaggi in cambio di stop bombardamenti

AgenPress – “Entreremo a Gaza. Inizieremo una missione operativa e professionale per distruggere gli agenti di Hamas, le infrastrutture di Hamas, e terremo in mente anche le immagini, le scene e i caduti dello Shabbat di due settimane fa”. Lo ha detto il capo di stato maggiore dell’esercito Herzi Halevi riferendosi all’attacco di sabato 7 ottobre.

“Vogliamo chiudere il dossier degli ostaggi civili appena possibile”, ha detto Osama Hamdan, rappresentante di Hamas in Libano a margine di una conferenza stampa. “Lavoriamo con tutti i mediatori per chiudere il dossier dei civili appena le condizioni di sicurezza saranno opportune”.

Tuttavia, Hamdan ha anche riferito che Hamas non discuterà della sorte degli ostaggi militari fino a quando Israele non avrà smesso di bombardare la Striscia di Gaza. “Fino a quando sarà in corso l’aggressione nemica di questo non trattiamo”.