AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Egitto per il Vertice del Cairo per la pace, ha tenuto un intervento alla sessione di apertura.

A margine dei lavori, il Presidente Meloni ha avuto incontri bilaterali con il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas, e con il Presidente della Repubblica Araba d’Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi, e , in seguito, ha tenuto un punto stampa.