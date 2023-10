Gaza. Actionaid: “Sette ospedali a corto di carburante salvavita”

Riham Jafari, Coordinatrice delle attività di Advocacy e Comunicazione di ActionAid Palestina, ha dichiarato: “Accogliamo con favore qualsiasi forma di aiuto in questo momento, ma il livello di aiuti che sta arrivando a Gaza è un insulto vergognoso per i milioni di gazawi che stanno affrontando una catastrofe umanitaria. Prima che questa crisi iniziasse, circa 500 autocarri di aiuti attraversavano normalmente il confine ogni giorno, fornendo un’ancora di salvezza vitale a milioni di gazawi che stavano già affrontando una crisi umanitaria. I camion dii aiuti non hanno portato con sé il carburante necessario per alimentare gli ospedali, mantenere in movimento le ambulanze o pompare acqua dal terreno. Ogni giorno sentiamo storie di comunità che si uniscono per donare il carburante rimasto per mantenere in funzione le incubatrici per i neonati in condizioni critiche”.