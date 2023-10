Liberazione cittadine americane. Biden “felicissimo. “Lavorato 24 ore su 24 per liberare gli ostaggi”

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato il rilascio di due americani tenuti in ostaggio da Hamas per 14 giorni “orribili”, dicendosi “felicissimo” che madre e figlia “si riuniranno presto alla loro famiglia”.

“Questi individui e le loro famiglie avranno il pieno sostegno del governo degli Stati Uniti mentre si riprendono e guariscono, e dovremmo tutti rispettare la loro privacy in questo momento”, ha detto Biden ribadendo che la sua amministrazione ha “lavorato 24 ore su 24” per liberare gli americani tenuti in ostaggio da Hamas e ha detto: “Non abbiamo cessato i nostri sforzi per garantire il rilascio di coloro che sono ancora detenuti”.

I governi del Qatar e di Israele sono stati partner negli sforzi di rilascio, ha detto il presidente.

“Jill e io teniamo strette nel nostro cuore tutte le famiglie degli americani dispersi. E, come ho detto a quelle famiglie quando ho parlato con loro la settimana scorsa, non ci fermeremo finché non avremo riportato a casa i loro cari. Come presidente, non ho priorità più alta della sicurezza degli americani tenuti in ostaggio in tutto il mondo”, ha affermato Biden.

Le americane liberate, una madre e sua figlia di 17 anni, sono di Chicago e, secondo la loro famiglia, erano in visita a parenti a Nahal Oz, una comunità agricola nel sud di Israele, quando sono state rapite.