Le due americane rilasciate da Hamas sono nella base militare in Israele. Mediazione del Qatar

AgenPress – Hamas ha rilasciato le cittadine statunitensi Judith Tai Raanan e sua figlia 17enne Natali Raanan, rapite durante l’attacco iniziale contro Israele quasi due settimane fa. Lo fa sapere l’Ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Le due donne si erano recate in Israele per le festività natalizie e per festeggiare l’85esimo compleanno di un parente, ha detto il loro rabbino, Meir Hecht, dopo il loro sequestro.

Attualmente sono in una base militare israeliana nel centro del Paese”, ha detto l’ufficio del premier Benyamin Netanyahu.

Erano nel kibbutz di Nahal Oz, a meno di 2 chilometri da Gaza, quando i militanti di Hamas hanno sfondato una recinzione di confine ad alta tecnologia, massacrando 1.400 persone, per lo più civili, e prendendo in ostaggio più di 200 persone a Gaza.

La famiglia aveva parlato a lungo con Joe Biden, ha detto il fratello di Natalie, Ben Raanan, a un canale televisivo locale. Il presidente degli Stati Uniti, in viaggio in Israele all’inizio di questa settimana, ha affermato che garantire il rilascio degli ostaggi americani è la sua massima priorità.

Natalie era un’adolescente appassionata di moda che si era appena diplomata al liceo prima del viaggio e non vedeva l’ora di farsi un primo tatuaggio con suo fratello, ha detto Ben. È stata rilasciata giorni prima del suo 18esimo compleanno.

“Il quartier generale delle famiglie accoglie con favore il rilascio degli ostaggi dalla prigionia di Hamas”, ha affermato l’Hostages and Missing Families Forum.

“Centinaia di famiglie aspettano l’aiuto dei leader degli Stati arabi dopo che le azioni di Hamas hanno scioccato il mondo intero”, si legge nel comunicato del quartier generale del Forum. “Hamas ha commesso crimini di guerra. Molti leader degli Stati arabi hanno un’enorme influenza sui suoi capi e devono agire per il rilascio immediato di tutti gli ostaggi tenuti a Gaza”, aggiunge il Forum rilanciando l’appello alla comunità internazionale per fare tutto quanto in loro potere per il rilascio di tutti i rapiti da Hamas.

Il documento ha poi invitato i leader mondiali e la comunità internazionale a “esercitare tutto il loro potere” per garantire il rilascio degli ostaggi.

Si conferma che tredici americani sono tra le 203 persone che secondo Israele sono state prese in ostaggio. Non è stato immediatamente chiaro il motivo per cui i Raanan siano stati i primi ostaggi rilasciati, o se potrebbero seguire altri rilasci.

Un portavoce di Hamas, Abu Ubaida, ha detto che gli ostaggi sono stati rilasciati in risposta agli sforzi di mediazione del Qatar, “per ragioni umanitarie, e per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni fatte da Biden e dalla sua amministrazione fascista sono false e infondate”.