Kiev. L’UNHCR aiuta a ristrutturare oltre 2.200 case unifamiliari danneggiate dai bombardamenti russi

AgenPress – Nella regione di Kiev, l’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha contribuito a ristrutturare più di 2.200 case unifamiliari, danneggiate dagli attacchi russi.

Lo ha affermato l’ Amministrazione militare regionale di Kiev , riferisce un corrispondente dell’Ukrinform.

In generale, a seguito dell’aggressione armata russa, nella regione di Kiev sono stati danneggiati o distrutti oltre 28.000 edifici, tra cui case unifamiliari, scuole, strutture amministrative e sociali. Circa 4.500 case unifamiliari e condomini furono completamente distrutti.

L’Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e i suoi partner tra le organizzazioni non governative sono stati tra i primi ad aver sostenuto le autorità regionali di Kiev e a soddisfare le esigenze dei civili delle comunità territoriali devastate dalla guerra. In stretta collaborazione con l’Amministrazione statale regionale di Kiev, l’UNHCR fornisce assistenza negli sforzi di ricostruzione, sostituendo tetti, finestre, muri e infrastrutture.

A settembre 2023, l’UNHCR ha fornito kit di ricovero di emergenza, destinati a facilitare riparazioni rapide e urgenti, a 8.865 persone nella regione di Kiev. L’agenzia ha inoltre installato 71 case modulari, fornite dal governo danese, e 99 case modulari realizzate dall’ucraina QHome per le famiglie, le cui case erano state completamente distrutte a causa delle ostilità. Più di 6.500 persone hanno potuto tornare a casa.