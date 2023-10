Giambruno, Klaus Davi: “Meloni ha preso almeno due punti nei sondaggi”

Le donne, decisive nelle urne, dalla parte della premier

AgenPress. “Chiamatela scema una donna che trasforma una situazione di debolezza in un punto di forza”, dichiara il giornalista e massmediologo Klaus Davi, che poi prosegue: “Giorgia fin qui non ha sbagliato un colpo sulla guerra in Ucraina, sulla questione tra Israele e Palestina e ora anche sulla propria vita privata. In un paese cattolico il messaggio di Meloni è chiaro e vincente.

La scelta dolorosa della separazione che, nonostante lei abbia voluto preservare il rapporto con il marito Andrea Giambruno, le ha regalato la cosa più bella della sua vita, la figlia Ginevra, è un colpo d’immagine che nell’ambito dei sondaggi politici le frutterà consenso, tradotto in almeno due punti”. Inoltre sempre secondo Klaus Davi “Giambruno ha agito ingenuamente e in buona fede.

È un ottimo giornalista ma quando sei il partner della Presidente del Consiglio sei costretto a calibrare ogni sillaba. Umanamente mi dispiace perché lui è un ragazzo per bene, ma qui entrano in gioco altre dinamiche”.

E infatti “Ora anche le donne non solo di destra sono dalla parte di Giorgia e con il suo comunicato di stamattina diretto e sincero, senza infingimenti. La premier ha vinto anche questa volta, d’altronde in Italia la vittima vince sempre e mai come in questo caso Meloni lo è”, chiude il giornalista.