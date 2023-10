Gaza. Ue, nessuna pausa umanitaria, Hamas non smette di lanciare i missili verso Israele

AgenPress – “Una pausa umanitaria per ora non è possibile anche perché Hamas non ha smesso di lanciare missili verso Israele. Tutto può cambiare, vediamo anche quale sarà l’esito del summit di Ue-Usa di oggi”.

Lo sottolineano fonti Ue in merito alla risoluzione approvata ieri dall’Eurocamera nella quale si chiede una “pausa umanitaria” innanzitutto per permettere l’arrivo di aiuti a Gaza. “E’ una posizione della Commissione e del Consiglio, dato che nessun Paese membro lo ha chiesto”.

“In questo momento non c’è un solo Stato membro, né una sola altra istituzione dell’Ue, a parte il Parlamento europeo, che chieda un cessate il fuoco o una pausa, perché fino a quando vengono lanciati missili contro Israele verrebbe messo in causa il suo diritto all’autodifesa”, hanno spiegato le fonti sottolineando come, parallelamente, la Commissione ha triplicato gli aiuti umanitari per i palestinesi e un volo con le forniture è già atterrato in Egitto in attesa che apra il valico di Rafah.