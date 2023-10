Gaza. Fonte diplomatica. Hamas libera 2 ostaggi americani (madre e figlia) e li consegna alla Croce Rossa

AgenPress – Due ostaggi americani, una madre e sua figlia, sono stati rilasciati da Hamas, secondo una persona vicina ai negoziati e una fonte diplomatica.

Le due sono state consegnate alla Croce Rossa e “stanno uscendo”, ha detto la fonte vicina ai negoziati. Vengono rilasciati per “motivi umanitari” perché la madre è in cattive condizioni di salute, ha detto la stessa fonte. Non è chiaro se lasceranno Gaza per trasferirsi in Egitto o in Israele.

Lo ha appreso la televisione pubblica israeliana Kan secondo cui è possibile che esse saranno rimessa in libertà attraverso il valico di Rafah, fra Gaza ed Egitto. Queste informazioni seguono l’annuncio dell’ala militare di Hamas, Brigate Ezzedin al-Kassam.

La Croce Rossa ha confermato di avere le due americane consegnate da Hamas.

È il risultato dei negoziati tra Qatar e Hamas iniziati dopo che Hamas ha rapito circa 200 persone da Israele il 7 ottobre .

“In risposta agli sforzi del Qatar, le Brigate Al-Qassam hanno rilasciato due cittadini americani (una madre e sua figlia) per motivi umanitari e per dimostrare al popolo americano e al mondo che le affermazioni fatte da Biden e dalla sua amministrazione fascista sono false e infondate”, ha detto in un comunicato il portavoce di Hamas, Abu Obaida. L’ufficio del primo ministro israeliano non ha commentato.