Usa. Il Senato approva una risoluzione bipartisan al sostegno a Israele e diritto all’autodifesa

AgenPress – Il Senato ha approvato una risoluzione che afferma il sostegno a Israele e al diritto del Paese all’autodifesa, condannando gli attacchi di Hamas contro i civili.

Novantanove senatori su 100 hanno co-sponsorizzato la risoluzione, con solo il senatore repubblicano Rand Paul del Kentucky che non ha firmato ma in seguito ha votato a favore.

Il conteggio finale dei voti è stato di 97-0, con tre senatori assenti.

La risoluzione “condanna anche il sostegno dell’Iran al terrorismo globale, compreso il suo sostegno a gruppi terroristici come Hamas e la Jihad islamica palestinese”, e rileva che gli Stati Uniti “sono pronti ad assistere Israele con rifornimenti di emergenza o altre esigenze di sicurezza, diplomatiche e di supporto di intelligence”. ”, in vista delle osservazioni previste dal presidente Joe Biden giovedì sera che chiedeva al Congresso di approvare un pacchetto supplementare che includa aiuti per Israele.

Prima del voto, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer ha dichiarato: “Il Senato sosterrà questa risoluzione con azioni e risorse reali, rapide e decisive”.

Schumer ha dichiarato: “Il 7 ottobre 2023 verrà ricordato come un giorno d’infamia. E mentre Israele affronta l’ora più buia dei suoi 75 anni di storia, la risoluzione bipartisan che stiamo per votare proclama che finché esisteranno gli Stati Uniti d’America, il popolo di Israele non sarà mai solo”.

“Siamo fermamente dalla parte di Israele e del suo diritto di difendersi” e “condanniamo gli attacchi atroci e feroci del gruppo terroristico Hamas. È raro che tutti i 100 senatori siano d’accordo su tutto. Ma ognuno di noi è qui oggi, unito nel dire che siamo dalla parte di Israele”.