Sindaco di Lucca: “Da Schlein accuse sconcertanti, falso che non vogliamo intitolare strada a Pertini”

AgenPress. “Le accuse della Schlein? È sconcertante che leader nazionali intervengano sull’argomento senza sapere la storia fino in fondo. Non è vero che non vogliamo intitolare una strada a Sandro Pertini: è facile buttarla in cacciare e strumentalizzare”.

Lo ha affermato Mario Pardini, sindaco di Lucca, intervenuto a “ZTL” programma condotto da Francesco Borgonovo su Radio Giornale Radio.

“Martedì scorso in Consiglio comunale non è stata bocciata l’intitolazione di una strada a Sandro Pertini nel merito, è stata bocciata perché non verteva lì la discussione sulla mozione presentata: c’è una modalità, esiste la commissione toponomastica dove devono essere presentate tali domande – ha aggiunto Pardini –. Nel 2021 è stata bocciata una mozione analoga su Falcone e Borsellino, poi dopo un anno e mezzo l’intitolazione è stata fatta. Siamo nella stessa situazione. Non esiste nessuna deriva fascistoide a Lucca. Assurdo che a livello nazionale si parli senza conoscere i fatti, che sono abbastanza oggettivi: a Schlein e a Calenda dico che dovrebbero informarsi sulla vicenda”.