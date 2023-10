AgenPress. È sconcertante il no all’intitolazione di una via a SandroPertini a Lucca. Di fronte alla storia di un uomo che ha dedicato la vita alla difesa della libertà e della giustizia sociale è arrivato anche lo scempio del capogruppo di FDI che in Aula ha gridato ‘A noi!

E’ quanto dichiara la segretaria del Partito Democrati Elly Schlein.