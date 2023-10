Nagorno-Karabakh. I corpi delle vittime dell’attacco azero presentano segni di tortura e mutilazione

AgenPress – I corpi delle vittime dell’attacco azero del 19-20 settembre nel Nagorno-Karabakh presentano segni di tortura e mutilazione. Lo ha affermato il 19 ottobre il difensore armeno dei diritti umani Anahit Manasyan.

Ha detto che il suo rapporto preliminare sui maltrattamenti e le torture è stato utilizzato dalla Corte Internazionale di Giustizia dal governo armeno come prova. Il rapporto ha riscontrato torture e mutilazioni su numerosi corpi evacuati da NK in Armenia, compresi corpi di civili, tra cui donne e bambini.

Parlando degli ex funzionari del NK che sono ora incarcerati in Azerbaigian, il difensore civico ha affermato che i diritti degli armeni di etnia NK vengono limitati con esplicite violazioni delle norme legali internazionali. “Innanzitutto in Azerbaigian la presunzione di innocenza di queste persone è violata a tutti i livelli, perché sono etichettati come criminali fin dall’inizio, sia a livello statale che da singoli individui”, ha detto, aggiungendo che è impossibile garantire il giusto processo in Azerbaigian, data la presenza di armenofobia sanzionata dallo stato in quel paese.