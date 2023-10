Molti terroristi di Hamas erano sotto l’effetto della droga Captagon il giorno dell’attacco ad Israele

AgenPress – Una parte dei commando di Hamas che il 7 ottobre si sono macchiati di efferatezze contro i civili israeliani a ridosso della striscia di Gaza erano sotto effetto di una droga sintetica nota come Captagon.

Lo ha appreso la televisione commerciale israeliana Canale 12. Tracce di Captagon, ha precisato, sono state rilevate fra i prigionieri di Hamas in Israele. Pillole di quel narcotico erano inoltre ancora nelle tasche di membri di Hamas rimasti sul terreno dopo i combattimenti. Si tratta, ha aggiunto la emittente, di una droga prodotta in Libano e Siria, nota anche come ‘la cocaina dei poveri’. In passato e’ stata usata dall’Isis.

Il Captagon era il marchio di un medicinale psicoattivo prodotto negli anni ’60 prescritto principalmente come trattamento per il disturbo da deficit di attenzione, la narcolessia e come stimolante del sistema nervoso centrale. Conteneva fenetillina, una droga sintetica che nel 1986 fu inclusa nella Tabella II della Convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope e la maggior parte dei Paesi interruppe l’uso.

Ora il Captagon è prodotto principalmente in Libano e Siria e lo smercio aiuta anche a finanziare le azioni terroristiche. Il contrasto alla produzione e al traffico di questa droga è di recente entrato pure nel dossier sulla normalizzazione dei rapporti tra i Paesi arabi e la Siria, dove si trovano diverse fabbriche di produzione.