AgenPress – La Marina russa impiega delfini addestrati per difendere le basi critiche dai sommozzatori delle forze speciali. Questi mammiferi marini sono già di stanza all’ingresso del porto di Sebastopoli in Crimea, un obiettivo importante per l’Ucraina. Nuove prove suggeriscono che la Marina russa ha schierato i delfini in un’altra base nel nord della Crimea. Sono stati avvistati a Donuzlav, a nord-ovest di Yevpatoria.

È probabile che lo schieramento sia finalizzato alla difesa dalle forze speciali ucraine che rappresentano una vera minaccia nell’area.

I recinti dei delfini sono comparsi nella base navale meridionale di Novoozerne in agosto. Nonostante il nome, la base si trova a 90 km (56 miglia) a nord-ovest di Sebastopoli, molto più vicina alla linea del fronte. I recinti sono stati allestiti a settembre di quest’anno. Ciò corrisponde a un periodo in cui le forze speciali ucraine aumentavano la loro attività nel Mar Nero settentrionale. Ciò includeva il sequestro di piattaforme di gas offshore e raid su obiettivi militari lungo la costa.

La posizione è a ovest degli ormeggi principali, sul molo di un allevamento di ostriche. Tuttavia i recinti non corrispondono all’allevamento delle ostriche, ma hanno le stesse dimensioni e forma di quelli utilizzati dalla Marina russa per i delfini. E questo sito è separato dalla mostra dei mammiferi marini civili di Stepnaya Gavan a circa 5 km (3 miglia) di distanza.

I delfini addestrati sono considerati efficaci contro i subacquei militari. Non esiste essere umano, per quanto atletico o ben allenato, che possa batterli nel nuoto. E il loro sonar integrato offre loro un vantaggio ancora maggiore.

I delfini sono probabilmente schierati per difendere le navi dai sommozzatori armati di mine. O subacquei impegnati in ricognizione. Quando rilevano un intruso, possono segnalarlo affinché i loro colleghi umani possano indagare o eventualmente anche sferrare un attacco letale. Potrebbero anche pattugliare lungo la costa dove le forze speciali ucraine stanno conducendo raid sulle installazioni costiere.