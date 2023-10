Israele. Ministro Difesa alle truppe: “tenetevi pronti, presto vedrete Gaza all’interno. Annienteremo Hamas”

AgenPress – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto giovedì alle truppe radunate non lontano dalla Striscia di Gaza che “presto vedranno” l’enclave “dall’interno”, secondo un comunicato stampa del suo ufficio.

“Adesso vedi Gaza da lontano, presto la vedrai dall’interno. Il comando arriverà. Non c’è perdono per questa cosa. Solo l’annientamento totale dell’organizzazione di Hamas – delle infrastrutture terroristiche, di tutto ciò che ha a che fare con i terroristi e chiunque li abbia mandati. “Ci vorrà una settimana, ci vorrà un mese, ci vorranno due mesi, finché non li elimineremo. Non siete soli in battaglia”, ha detto alle truppe di fanteria, che attendono l’inizio di un’operazione di terra prevista nell’enclave. “Abbiamo fiducia in te e contiamo su di te. Continua ad allenarti finché c’è tempo”.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in visita in un’area al confine con la Striscia di Gaza, ha detto alle truppe che l‘intera nazione di Israele è al vostro fianco e daremo un duro colpo ai nostri nemici in modo da poter ottenere la vittoria. Per la vittoria! Pronto?”

Sempre giovedì, l’ufficiale in comando del Comando meridionale delle Forze di difesa israeliane, il Magg. Gen. Yaron Finkelman, ha detto alle truppe in un’altra sezione del confine: “Questa manovra sposterà la guerra dalla parte del nemico e noi vinceremo sul loro terreno. Questa manovra Sarà lungo, difficile, lungo, intenso, ma abbiamo i migliori comandanti e combattenti che l’IDF ha da offrire.”