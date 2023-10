Egitto. Partiti ed istituzioni organizzano proteste a sostegno della Palestina. No agli sfollati di Gaza

AgenPress – I partiti politici e le istituzioni egiziane allineate allo Stato hanno indetto venerdì proteste a livello nazionale in Egitto a sostegno dei palestinesi e della posizione del presidente Abdel-Fattah el-Sisi di non consentire lo sfollamento della popolazione di Gaza in Egitto.

“Se si tratta di chiedere agli egiziani di scendere in strada per esprimere il loro rifiuto di questa idea, vedrete milioni di egiziani… sostenere la posizione egiziana”, ha detto mercoledì Sisi in una conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Secondo i media statali e locali egiziani, un’alleanza di partiti politici sostenuti dallo stato ha espresso il proprio sostegno alle dichiarazioni di Sisi e ha affermato di aver acquisito permessi per manifestazioni in luoghi designati in tutto l’Egitto.

Queste sarebbero le prime proteste di massa approvate dal governo in Egitto da quando Sisi ha preso il potere. Rigorose leggi anti-protesta e una brutale repressione del dissenso a livello di sicurezza hanno in gran parte impedito le proteste di massa negli ultimi dieci anni.

Mercoledì le proteste contro gli attacchi israeliani a Gaza hanno attraversato diverse università egiziane. Anche diversi sindacati professionali hanno organizzato manifestazioni più piccole, con alcuni cori a sostegno della posizione di Sisi.

L’Egitto, che già ospita milioni di migranti, è a disagio di fronte alla prospettiva che centinaia di migliaia di rifugiati palestinesi entrino nel suo territorio . A Gaza vivono più di 2 milioni di palestinesi.

La settimana scorsa Sisi ha detto che il suo Paese sta cercando di aiutare, entro certi limiti. “Naturalmente siamo solidali. Ma attenzione, mentre simpatizziamo, dobbiamo sempre usare la nostra mente per raggiungere la pace e la sicurezza in un modo che non ci costi molto”.