Corea del Nord. Lavrov ringrazia Kim Jong-Un per il sostegno incrollabile nell’operazione speciale contro l’Ucraina

AgenPress – Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha salutato l’approfondimento delle relazioni tra Russia e Corea del Nord durante il suo viaggio diplomatico di due giorni a Pyongyang in commemorazione del 75° anniversario dell’instaurazione dei rapporti diplomatici tra le due nazioni.

Lavrov è arrivato a Pyongyang mercoledì, volando da Pechino dove aveva partecipato al forum della Belt and Road Initiative insieme al presidente Vladimir Putin e ad altri capi di stato provenienti da Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Intervenendo ad un ricevimento formale ospitato dal governo della Corea del Nord, Lavrov ha ringraziato la Corea del Nord per il suo “sostegno incrollabile e di principio alle azioni della Russia nel contesto dell’operazione militare speciale in Ucraina”.

“Siamo pienamente consapevoli che molti paesi in tutto il mondo condividono punti di vista e valutazioni simili, ma solo pochi eletti, come la Corea del Nord, dichiarano esplicitamente la loro solidarietà con la Russia e possono esprimerla apertamente”, ha affermato Lavrov. “Questa capacità è un segno distintivo delle nazioni e dei governi che sono veramente indipendenti, danno priorità ai propri interessi nazionali e non si lasciano ingannare dalle nostre controparti occidentali”.

Lavrov ha annunciato che anche la Federazione russa estende il suo “pieno sostegno e solidarietà” alle aspirazioni della Corea del Nord, salutandone “la reciproca solidarietà e l’impegno condiviso”.

Lavrov è stato ricevuto dal leader nordcoreano Kim Jong Un, e il ministro degli Esteri nordcoreano Choe Con Hui: “Possiamo dire con sicurezza che queste relazioni hanno raggiunto un livello qualitativamente nuovo e strategico”.

Choe ha detto che spera che “i frequenti incontri tra i ministri degli Esteri dei due paesi aiutino a rafforzare i legami di cameratismo e servano come prova che le relazioni bilaterali [Nord] Coreano-Russia con la loro lunga storia di amicizia dimostrare dinamiche di sviluppo, espandendosi con nuovo vigore.”

I colloqui con Lavrov in Corea del Nord “diventeranno un momento importante per l’attuazione degli accordi raggiunti nel vertice di settembre” tra Putin e Kim.

Il viaggio di Lavrov avviene dopo il 75esimo anniversario dell’instaurazione delle relazioni diplomatiche tra Russia e Corea del Nord e un mese dopo lo “storico summit” tra il presidente russo Vladimir Putin e Kim Jong-Un al cosmodromo di Vostochny.

Ciò avviene pochi giorni dopo che gli Stati Uniti hanno affermato che la Corea del Nord aveva trasferito munizioni alla Russia per potenziare le sue capacità di combattimento. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha annunciato venerdì che la Corea del Nord ha consegnato oltre “1.000 container” di munizioni e attrezzature militari alla Russia.

Si dice che i container siano stati spediti tra il 7 settembre e il 1 ottobre tra Najin, Corea del Nord, e Dunay, Russia, ha detto la Casa Bianca.