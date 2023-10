Ucraina. Zelensky: oggi il Ministero Difesa ha presentato la sua squadra aggiornata e il programma

AgenPress – “Rustem Umyerov, che dall’inizio di settembre è a capo del Ministero della Difesa ucraino, ha presentato oggi la sua squadra e il suo programma”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale agli ucraini.

“Ho avuto un incontro con il Ministro della Difesa dell’Ucraina – ha presentato la sua squadra, il suo programma. La composizione del ministero è stata aggiornata. Ci sono già i primi passi per risolvere i problemi di cui hanno parlato i militari. Ridurre la burocrazia, semplificare il flusso dei documenti, tutte le procedure, liberano il tempo dei comandanti per il lavoro di combattimento invece che per le pratiche burocratiche”, ha detto Zelensky.

Come ha osservato il presidente, ci sarà più digitalizzazione e chiarezza nell’approvvigionamento delle truppe del dipartimento della Difesa. “Ci dovrebbe essere una maggiore disponibilità al feedback con i militari e al superamento dei problemi accumulati”, ha detto il presidente.

Nel settembre 2023, il Gabinetto dei Ministri dell’Ucraina ha avviato una riorganizzazione su larga scala del Ministero della Difesa dell’Ucraina in connessione con il cambio del capo del dipartimento: Rustem Umyerov è stato eletto in sostituzione dell’ex ministro Oleksiy Reznikov. Quest’ultimo ha ricoperto la carica di capo del Fondo del demanio dell’Ucraina nel 2022-2023.

Il 18 settembre, il gabinetto dei ministri ha licenziato ufficialmente tutti i deputati di Reznikov: Volodymyr Gavrilov, Rostyslav Zamlynskyi, Hanna Malyar, Denis Sharapov.

Il 27 settembre il governo ha nominato i nuovi viceministri della Difesa. In particolare, Yuriy Dzhigyra, Kateryna Chernogorenko e Nataliya Kalmykova sono stati nominati deputati.

Il 5 ottobre il gabinetto dei ministri nominò altri tre deputati: Ivan Gavrylyuk, Dmytro Klimenkov e Stanislav Heyder.