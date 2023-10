Ucraina. Shmyhal: il 60% del grano ucraino viene esportato attraverso la Romania, alleato affidabile

AgenPress – La cooperazione tra Ucraina e Romania, che è un partner economico affidabile, raggiunge un livello qualitativamente nuovo.

“Insieme apriamo una nuova pagina nelle relazioni Ucraina-Romania e raggiungiamo un livello qualitativamente nuovo di cooperazione. Ciò rafforza ulteriormente la nostra solidarietà nel contrastare l’aggressore russo”.

Lo ha dichiarato il primo ministro Denys Shmyhal in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro rumeno Marcel Ciolacu a Kiev.

“La Romania è un alleato affidabile, nonché un paese con il quale l’Ucraina ha numerosi legami storici e culturali. Egli ha definito efficace la cooperazione tra i due paesi soprattutto durante la guerra su vasta scala scatenata dalla Russia. Uno dei suoi risultati è un’efficace interazione nel campo della logistica. La Romania è diventata parte del corridoio del grano e delle corsie di solidarietà. Dopo che la Russia ha rinnovato il blocco del Mar Nero, il corridoio di transito attraverso i porti del Danubio verso la Romania è diventato fondamentale per le esportazioni agricole ucraine, ha sottolineato Shmyhal.

“Attualmente, il 60% delle nostre esportazioni di grano transita attraverso il territorio rumeno. E in termini di commercio bilaterale, la Romania è al terzo posto dopo l’Ucraina. E questo non è il limite”, ha sottolineato il Primo Ministro.

“Abbiamo anche firmato oggi sette importanti documenti che contribuiranno all’attuazione della cooperazione Ucraina-Romania in vari campi”, ha detto il primo ministro Denys Shmyhal.

È stato inoltre firmato un memorandum sul rafforzamento della cooperazione per garantire un transito affidabile dei prodotti fabbricati in Ucraina. Le parti intendono sviluppare globalmente i posti di controllo per i collegamenti stradali, ferroviari, marittimi e fluviali.

Inoltre è stato firmato il protocollo intergovernativo di attuazione dell’accordo tra l’Ucraina e la Comunità europea sulla riammissione delle persone, che rafforzerà l’efficacia della lotta comune contro l’immigrazione clandestina. Inoltre è stata firmata una dichiarazione tra il Ministero della Sanità dell’Ucraina e il Ministero della Sanità della Romania sulle intenzioni di cooperazione tra le istituzioni sanitarie.

Inoltre vengono attuati i principi e le disposizioni dell’accordo firmato in agosto tra i governi dei due paesi sul rafforzamento della cooperazione per garantire un transito affidabile. “Espandendo il corridoio di transito nel triangolo Ucraina-Moldavia-Romania, possiamo raddoppiare le nostre opportunità di esportazione in questa direzione”.

Il secondo risultato della cooperazione Ucraina-Romania, ha sottolineato il Capo del Governo, è un progresso significativo nello sviluppo delle infrastrutture di frontiera. Sono stati aperti i nuovi valichi di frontiera “Dyakivtsi – Rakovec” e “Krasnoilsk – Vicovu de Sus”, altri quattro sono previsti nell’apertura nelle regioni di Chernivtsi e Zakarpattia.

Anche il primo ministro ucraino ha elogiato la cooperazione tecnico-militare. “I partner rumeni fanno molto per noi. Un ringraziamento speciale per la creazione del centro di addestramento per i piloti ucraini che inizierà presto a funzionare”.

Shmyhal è sicuro della continuazione della cooperazione tra i paesi in settori strategicamente importanti, come in particolare i trasporti e la logistica, il settore agricolo, le infrastrutture di frontiera, l’energia e la sicurezza.

“Puntiamo ad avere un partenariato globale e ad approfondire le relazioni”, ha aggiunto il Primo Ministro.