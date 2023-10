Tel Aviv. Biden, “esplosione ospedale fatta dall’altra parte”. Netanyahu: “il 7 ottobre come 20 volte l’11/9”

AgenPress – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in una conferenza stampa congiunta a Tel Aviv con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha dichiarato che Washington fornirà a Israele tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi, pur accettando apparentemente l’affermazione di Israele secondo cui un’esplosione un ospedale a Gaza era stato colpito dal fallito lancio di un razzo palestinese.

Biden ha affermato che Hamas è stato peggiore dello Stato islamico per l’uccisione di civili israeliani nell’attacco a sorpresa del 7 ottobre, che il presidente ha definito “massacro”. Secondo lui Hamas “ha commesso mali e atrocità che rendono l’Isis un po’ più razionale”.

Ha detto di essere “triste e indignato” per l’esplosione avvenuta martedì in un ospedale nella Striscia di Gaza , che secondo Hamas ha ucciso centinaia di persone.

Sembra che l’esplosione all’ospedale di Gaza “sia stata fatta dall’altra parte. Sono profondamente rattristato e indignato per l’esplosione avvenuta ieri all’ospedale di Gaza. In base a quello che ho visto, sembra che sia stato fatto dall’altra parte, non da voi. Ma ci sono molte persone là fuori che non ne sono sicure, quindi dobbiamo superare molte cose”, ha aggiunto il presidente degli Usa. Nel ribadire che “gli Stati Uniti daranno a Israele ciò che è necessario per difendersi, Biden ha concluso dicendo che “il coraggio del popolo israeliano è stato sbalorditivo e che era orgoglioso di essere lì”.

Benjamin Netanyahu ha detto che 1.400 israeliani, “forse di più”, sono stati assassinati durante l’attacco di Hamas, e ha ringraziato gli Stati Uniti per “il vostro sostegno e il vostro costante impegno nel fornirci gli strumenti di cui abbiamo bisogno per difenderci”. la prima visita in Israele “di un presidente americano in tempo di guerra”.

“Il 7 ottobre in proporzione è come 20 volte l’11/9. “Abbiamo visto il tuo sostegno ogni giorno. Un chiaro messaggio ai nostri nemici. Il mondo l’ha visto in modo chiaro”, ha detto il premier Benyamin Netanyahu. “La tua visita è la prima di un presidente Usa in Israele in tempo di guerra”.

“Il 7 ottobre, Hamas ha ucciso 1.400 israeliani, forse di più. Questo è un Paese di meno di 10 milioni di abitanti. Questo sarebbe l’equivalente di più di 50.000 americani uccisi in un unico giorno. Sono venti 11 settembre. Ecco perché il 7 ottobre è un altro giorno che rimarrà nell’infamia”, ha aggiunto Netanyahu.