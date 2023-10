Salario minimo, Gribaudo (PD): “La destra lo affossa, negando dignità e futuro a 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri”

AgenPress. “La destra affossa il Salario Minimo, negando dignità e futuro a 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori poveri”: così Chiara Gribaudo, Vicepresidente del Partito Democratico, in un post su Facebook.

“Rimandano la discussione in commissione, dopo aver chiesto una sospensiva di 2 mesi. Allungano i tempi all’infinito fregandosene del destino di chi, pur lavorando, non arriva alla fine del mese. Ignorano le sentenze della Cassazione e 5 mesi di lavoro in Commissione Lavoro, ma danno retta al CNEL. Evidentemente Brunetta conta più del Parlamento”, aggiunge Gribaudo.

“Una scelta pavida, cinica, inaccettabile. Si assumano, di fronte al Paese, le loro gravi responsabilità politiche”, ha concluso Chiara Gribaudo.