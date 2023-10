Il Presidente Meloni incontra il Patriarca di Antiochia dei Maroniti

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi Sua Beatitudine il Cardinale Bechara Boutros Rai, Patriarca di Antiochia dei Maroniti.

Al centro del colloquio, a cui hanno partecipato anche il sottosegretario Alfredo Mantovano e i rappresentanti della Fondazione “Aiuto alla Chiesa che Soffre”, la crisi in corso in Medio Oriente e gli ultimi sviluppi nella regione, con particolare riferimento alla situazione in Libano. Il Presidente Meloni ha sottolineato come la Nazione libanese rappresenti un modello unico di pacifica convivenza e reciproco arricchimento tra diverse confessioni religiose.

Il Presidente del Consiglio ha ricordato, inoltre, il lavoro del Governo italiano a favore della protezione della libertà religiosa, del dialogo interreligioso e per la tutela dei diritti delle minoranze.

In particolare, Meloni ha ribadito che la presenza delle comunità cristiane in Medio Oriente è una ricchezza da custodire e proteggere e ha auspicato un rinnovato impegno da parte della comunità internazionale in questa direzione.