Giordania. Ministro esteri, nessun palestinese nel nostro paese. Cancellato incontro con Biden dopo bombardamento ospedale a Gaza

AgenPress – Il ministro degli Esteri giordano Ayman Safadi ha riaffermato la ferma posizione del Paese contro qualsiasi tentativo di trasferire la popolazione palestinese in Giordania.

“Non permetteremo a Israele di trasferire la crisi alla Giordania”, ha detto mercoledì Safadi a Becky Anderson. “Se c’è qualche reale tentativo in tal senso, i palestinesi non lo vogliono. I giordani non lo vogliono.”

“Quindi, lasciatemi essere sincero, sarà solo un’altra guerra nella regione. Amplierà l’area del conflitto, non porterà la pace. Quindi, ancora una volta, non commettere errori quando si tratta di questo. La nostra posizione è incrollabile”, ha continuato Safadi. “Non permetteremo mai il trasferimento di popolazione dalla Palestina alla Giordania. E questo porterà il conflitto in una dimensione completamente nuova che sarà pericolosa e disastrosa per l’intera area”.

Egli ha sottolineato che una tale mossa costituirebbe una violazione del diritto internazionale e potrebbe intensificare il conflitto nella regione. Safadi ha sottolineato l’importanza di una soluzione a due Stati e ha esortato la comunità internazionale a lavorare per la pace per prevenire un’ulteriore escalation nel conflitto israelo-palestinese.

“Israele deve capirlo. Il mondo deve capirlo – e lasciatemi avvertire di qualcosa qui, e lo diciamo come un paese che, come sapete, ha ottimi rapporti con tutti i nostri amici e alleati occidentali.

“C’è una crescente percezione nelle strade quando vedono questo inequivocabile sostegno corazzato a Israele in questa guerra”, ha detto. “È una percezione crescente che questa sia una guerra arabo-occidentale-musulmana. È un posto in cui non vogliamo arrivare”.