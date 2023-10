Gaza. Ospedale bombardato. Israele esibisce le prove, è stato un razzo della Jihad islamica “fallito”

AgenPress – Israele ribadisce che l’esplosione avvenuta ieri nell’ospedale al-Ahli di Gaz è stata causata da un razzo difettoso lanciato ieri alle ore 18.59 dalla Jihad islamica da un cimitero non lontano.

Lo ha affermato il portavoce militare israeliano, Daniel Hagari, in un conferenza stampa in cui ha mostrato immagini degli eventi di ieri sera. Israele, ha aggiunto, ha anche la registrazione di una conversazione fra miliziani palestinesi che confermerebbe il lancio di un razzo difettoso.

Hagari ha detto che ieri alle 18:59 ora locale (16:59 BST) una “raffica di circa 10 razzi” è stata lanciata dal gruppo militante Palestinese Jihad islamica – più o meno nello stesso momento ci sono state segnalazioni di un’esplosione all’ospedale

Ha detto che l’analisi delle riprese aeree dell’IDF ha mostrato “con assoluta certezza” che l’esplosione è stata causata da un razzo della Jihad islamica “fallito”, lanciato da un cimitero vicino all’ospedale.

Hagari ha detto che “l’unico luogo danneggiato” è stato un parcheggio fuori dall’ospedale “dove possiamo vedere segni di incendio” – e ha sostenuto che gli attacchi israeliani avrebbero causato conseguenze più significative come “crateri e danni strutturali”.

Ha detto, inoltre, che sarebbe “impossibile sapere cosa è successo così velocemente come Hamas ha affermato di saperlo”. Quando un giornalista gli ha chiesto perché qualcuno dovrebbe credere alla versione degli eventi dell’IDF, ha ammesso che Israele è stato “veloce nel giungere alle conclusioni” in passato, ma dice che hanno impiegato ore per “ricontrollare” che i fatti fossero corretti.

“Hamas ha controllato le informazioni, ha compreso che si trattava di un razzo difettoso della Jihad islamica e ha deciso di lanciare una campagna globale sui media per nascondere quanto era accaduto davvero. Hanno inoltre gonfiato il numero delle vittime”.

Hagari ha precisato che le conclusioni dell’indagine condotta da Israele sulla esplosione nell’ospedale si sono fondate su informazioni di intelligence, su ‘sistemi operativi’, e su immagini aeree. “Confermiamo che in quella circostanza non ci sono stati attacchi israeliani” ha detto. Hagari ha poi fatto ascoltare la registrazione di una conversazione fra due miliziani palestinesi che confermerebbe che in apparenza parlavano di una esplosione causata da un razzo difettoso.

Nel video, il cielo si illumina mentre una grande esplosione scoppia nell’area dell’ospedale, sollevando una nuvola di fumo nell’aria.

Ciò, secondo l’esercito israeliano, dimostra che l’esplosione all’ospedale Al Ahli di Gaza è stata causata dal gruppo militante della Jihad islamica palestinese (PIJ). Fatto sentire un video tra militanti palestinesi che discutevano di un lancio di razzi fallito.

La trascrizione della conversazione, rilasciata da Israele, mostra due persone che discutono dei danni causati.

“Stanno dicendo che appartiene al PIJ”, dice uno, al che l’altro risponde: “Viene da noi?”

L’oratore originale prosegue: “L’hanno girato dal cimitero dietro l’ospedale”.

“Che cosa?!” risponde l’altro, al che gli viene detto: “Hanno sparato provenendo dal cimitero dietro l’ospedale, ha fatto cilecca ed è caduto su di loro”.

Il portavoce Daniel Hagari ha dichiarato: “Abbiamo effettuato un controllo incrociato di questa intercettazione con altre fonti di intelligence per confermarne l’accuratezza”.